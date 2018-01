Tchad : Le gouvernement accusé "d'entretenir la tension sociale"

Le porte-parole de la Convention pour le Changement et l'Alternance Démocratique, Mahamat Bichara déplore, dans un communiqué de presse en date du mardi 27 janvier 2018, l'accroissement de la tension sociale.



La convention pour le Changement et l'Alternance Démocratique dit avoir constaté avec amertume la montée de la tension sociale entretenue par le gouvernement, dont la dernière en date est la réduction du salaire sans base légale. En effet, il rappelle au Ministre des Finances et du Budget que la loi des finances 2018 a maintenu la masse salariale au niveau de 2017, à savoir 350 milliards de francs CFA. Par conséquent, dit-il, il n'y a pas eu d'autorisation parlementaire pour la réduire.



Par ailleurs, le porte-parole de la Convention pour le Changement et l'Alternance Démocratique (CAD), Mahamat Bichara souligne que les augmentations générales spécifiques et les bonifications acquises à la suite de longues luttes, ne peuvent être confondues à des indemnités. Cette décision, dit-il, relève de la malhonnêteté politique.



Selon lui, au lieu de s'en prendre aux honnêtes fonctionnaires, le gouvernement doit plutôt récupérer les fonds placés dans les paradis fiscaux dont il a connaissance depuis plus d'une année, sans avoir ouvert une quelconque enquête judiciaire.



Tout en demeurant solidaire avec les travailleurs, le porte-parole de la Convention pour le Changement et l'Alternance Démocratique (CAD), Mahamat Bichara appelle les partenaires du Tchad et en particulier le Fonds Monétaire International (FMI), à respecter le principe de la redevabilité et de la bonne gouvernance, facteurs qui conditionnent l'aide multilatérale, et qui renvoient le gouvernement devant ses responsabilités légales et contractuelles.