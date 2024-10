Tchad : Le gouvernement se dote d'une politique nationale pour l'entrepreneuriat des jeunes

Une nouvelle étape vient d'être franchie dans le développement de l'entrepreneuriat au Tchad. En effet, la politique nationale pour l'entrepreneuriat des jeunes a été validée lors d'un atelier organisé sous le haut patronage du ministère de la Jeunesse et des Sports. Cette politique, fruit d'un travail collaboratif entre le gouvernement, la société civile et les jeunes, marque un tournant décisif pour l'avenir économique du pays.



Cette politique nationale, élaborée avec le soutien du projet SWEDD, se veut inclusive et innovante. Elle a été conçue en tenant compte des spécificités du contexte tchadien et des aspirations de la jeunesse. Les objectifs de cette politique sont multiples.



Ils visent à encourager l'esprit d'entreprise chez les jeunes, cette politique vise à réduire le taux de chômage, particulièrement élevé chez les jeunes diplômés. Soutenir la création de nouvelles entreprises, cette politique contribuera à diversifier l'économie tchadienne, actuellement fortement dépendante des ressources naturelles. Offrir des opportunités aux jeunes, notamment aux femmes et aux jeunes en situation de vulnérabilité, cette politique contribuera à réduire les inégalités et à renforcer le tissu social.



Le coordinateur national du projet SWEDD, Youssouf Aware Naïssa, a souligné l'importance d'une mise en œuvre effective de cette politique. Il a lancé un appel à tous les acteurs concernés, notamment la société civile, le secteur privé et les institutions financières, pour s'impliquer dans sa mise en œuvre.



De son côté, le secrétaire général du ministère de la Jeunesse, Djondandi Taintouin, a réaffirmé l'engagement du gouvernement à soutenir l'entrepreneuriat des jeunes. Il a souligné l'importance de créer un environnement favorable à la création d'entreprises, en facilitant l'accès au financement, à la formation et aux marchés.



La validation de cette politique marque une étape importante, mais le travail ne fait que commencer. La politique nationale pour l'entrepreneuriat des jeunes sera largement diffusée afin de sensibiliser tous les acteurs concernés. Un dispositif sera mis en place pour suivre l'évolution de la mise en œuvre de la politique et mesurer son impact. Des efforts seront déployés pour mobiliser les ressources financières nécessaires à la mise en œuvre des actions prévues dans la politique.



La politique nationale pour l'entrepreneuriat des jeunes est un outil précieux pour le développement économique et social du Tchad. En offrant un cadre stratégique pour soutenir l'émergence d'une nouvelle génération d'entrepreneurs, cette politique contribuera à renforcer l'autonomie des jeunes et à créer de la richesse.