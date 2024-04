Tchad : Le gouverneur de la Province du Lac s'entretient avec les organisations humanitaires

A travers cette première rencontre avec les responsables des organisations humanitaires de la Province des Lacs, le Gouverneur Saleh Haggar Tidjani entend renforcer les relations de travail dans le cadre de la politique gouvernementale. Le plus haut responsable de la Province des Lacs a exhorté les partenaires humanitaires à plaider en faveur du financement des besoins humanitaires et de développement.



Le général Saleh Haggar Tidjani a encouragé la communauté humanitaire à donner la priorité aux efforts de développement, de paix et de stabilisation, sur la base du plan provincial de sécurité et de développement. Il estime que l'action humanitaire apporte un soutien et une assistance décisifs aux personnes touchées.



Le gouverneur n'a pas oublié de mentionner l'octroi de prêts aux opérateurs économiques et aux femmes de la province. Par la voix de Gilbert Singamali, les acteurs humanitaires ont réitéré leur engagement à travailler aux côtés du gouvernement pour alléger les souffrances des réfugiés, des personnes déplacées et des rapatriés. Enfin, le plus haut responsable de la Province des Lacs a demandé une intervention urgente des acteurs humanitaires pour les victimes des incendies de Kangalam et Maggar dans le département de Mamdi.