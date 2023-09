Tchad : Le gouverneur du Moyen Chari encourage les jeunes leaders et entrepreneurs de la ville de Sarh

Ce sont 05 entreprises de jeunes qui ont reçu la visite du gouverneur, et ces 05 entreprises visités emploient 82 jeunes diplômés sans emplois. A cette occasion, le gouverneur a demandé aux jeunes qui n’ont pas encore entrepris de s’engager véritablement dans ce monde de l’entreprenariat.



Le général de division Ousmane Brahim Djouma demande au ministère de la jeunesse de soutenir ces jeunes qui s’engagent dans l’entrepreneuriat, et à la direction générale des impôts d’alléger les impôts de ces jeunes qui, chaque jour, boostent l’économie de la province du Moyen-Chari.



​Il faut noter que les entreprises de 5 jeunes visités sont : Silky Group, COPIDEV, Eurokoul Art, La Lumière Computer, et l’Association pour le Développement Communautaire en milieu Rural. Ces entreprises interviennent dans différents domaines, à savoir l’agriculture, l’élevage, la transformation des produits locaux, l’informatique, le commerce général, l’entretient de bâtiments, la promotion de la citoyenneté et de la paix, ainsi que la santé humaine.