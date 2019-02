Tchad : Le groupe parlementaire MPS "condamne les tentatives de déstabilisation"

Le groupe parlementaire MPS "condamne avec force les tentatives de déstabilisation et les interventions indignes de certains partis politiques et apporte son soutien sans faille aux forces de défense et de sécurité et au Président de la République", selon un communiqué rendu public ce jeudi 7 février.



De son côté, l’Union Nationale des Commerçants du MPS appelle toute la classe politique et le peuple tchadien à "s’unir pour mettre en échec toute tentative de déstabilisation" et demande à l’opposition et à a société civile de "faire preuve de plus de responsabilité".



Pour sa part, le Parti pour la Démocratie et la Réconciliation au Tchad (PDRT) apporte également son soutien aux opérations militaires engagées conjointement par l’armée tchadienne et l’opération Barkhane.