Tchad : Le ministère de l’Élevage et le PRAPS œuvrent pour améliorer la qualité des médicaments vétérinaires

Le Ministère de l'Élevage et de la Production Animale, en collaboration avec le Projet Régional d'Appui au Pastoralisme au Sahel (PRAPS), a inauguré une formation en techniques de contrôle qualité des médicaments vétérinaires et en recherche des résidus médicamenteux dans les aliments d'origine animale, le 9 août 2024.



Lors de son allocution, le Dr Madina Hadjer, responsable de la santé animale pour PRAPS 2 Tchad, a souligné l'importance de cette initiative. La coordination technique régionale de la sous-composante Assistance technique ciblée (ATC) du PRAPS-2 mène des activités visant à coordonner les programmes nationaux pour assurer leur cohérence, complémentarité et efficacité.



L'objectif global de cette formation est de renforcer le contrôle des médicaments vétérinaires pour garantir aux éleveurs l'accès à des produits de qualité. Cela contribuera à améliorer la santé publique, à renforcer la sécurité alimentaire et à augmenter les revenus en milieu rural grâce à un contrôle rigoureux des médicaments vétérinaires et à la recherche de résidus médicamenteux dans les denrées alimentaires d'origine animale (DAOA).



Le Professeur Soudy Imar Djibrine, directeur général du CECOQDA, a rappelé la mission principale de son institution : évaluer les risques et la conformité des denrées alimentaires, eaux, boissons et médicaments. Cette formation vise spécifiquement à maîtriser les techniques d'analyse des médicaments vétérinaires et des résidus médicamenteux dans les aliments d'origine animale.



Pendant les deux semaines de formation, les participants apprendront les techniques d'analyse des médicaments et des résidus médicamenteux en utilisant des méthodes telles que la chromatographie en phase gazeuse (CPG) et la chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC). Le Pr. Djibrine a rappelé que la santé humaine et animale est une préoccupation majeure des autorités tchadiennes, avec à leur tête le Président de la République, exprimant également sa gratitude envers le Projet PRAPS, financé par la Banque Mondiale, pour son soutien inestimable.



Cette initiative marque un pas important vers l'amélioration des standards de sécurité sanitaire des aliments au Tchad.