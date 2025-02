Tchad : Le ministère de la Santé publique renforce le contrôle des dépôts pharmaceutiques privés

Les statuts et les activités des établissements pharmaceutiques,

Le respect des normes réglementaires,

Les conditions de fonctionnement de ces structures.

La supervision est placée sous la responsabilité de la DGPML, qui est l’organe technique du ministère en charge de la santé.

L’objectif principal de la Politique pharmaceutique nationale (PPN) est d’assurer la disponibilité et l’accessibilité financière et géographique des médicaments de qualité pour toutes les couches sociales. C’est ce qu’a affirmé le secrétaire général adjoint du ministère de la Santé publique, Dr Mahamat Hamid Ahmat.Lors du lancement des travaux, il a souligné que le secteur pharmaceutique au Tchad est régi par plusieurs textes réglementaires, notamment la loi n° 024 du 24 novembre 2000 relative à la pharmacie et ses textes d’application.Cette mission d’inspection des établissements pharmaceutiques s’inscrit dans le cadre de l’application des réglementations en vigueur. Elle vise à dresser un état des lieux en évaluant :