Tchad : Le ministre Routouang Mohamed Ndonga visite des stands à la foire Souda-Tchad

Le ministre de la jeunesse, de sport et de la promotion de l’entrepreneuriat, Routouang Mohamed Ndonga Christian, a visité les expositions des jeunes entrepreneurs, ce lundi 12 juillet 2021 au palais de 15 janvier. Cette visite s’inscrit dans le plan d’action gouvernementale pour redorer l’écosystème entrepreneurial au Tchad.

En tant que parrain de l’entrepreneuriat tchadien et dans le cadre de l’action gouvernementale en faveur de l’entrepreneuriat, le ministre de la jeunesse, Routouang Mohamed Christian a encouragé les entrepreneurs à œuvrer davantage pour relever les défis de l’économie tchadienne. Très ému des talents des entrepreneurs, le ministre a félicité les jeunes entrepreneurs, qui se sont mis ensemble pour initier cette foire Soudan-Tchad.

Nous avons des différents produits qui existent au Tchad et cela nous interpelle à pouvoir jouer notre partition, pour les rendre plus porteurs et surtout encourager les jeunes à conquérir le marché extérieur, a indiqué le ministre de la jeunesse, de sport et de la promotion de l’entrepreneuriat. Pour lui, les expositions offrent plusieurs opportunités.

Parlant de relation entre le Tchad et le Soudan, le ministre Routouang affirme qu’au-delà de cette foire Souda-Tchad, les deux peuples sont frères et que leurs relations doivent rester toujours solides. « C’est dans l’union et dans la coopération qu’on peut développer le pays » a-t-il lancé.