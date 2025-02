Tchad : Le ministre de la Jeunesse et des Sports Maïdé Hamit Lony fixe le cap pour son département

Une solidarité sans faille au sein du ministère,

Le respect de la hiérarchie,

Une écoute attentive pour une meilleure coordination des actions.

Réformes et perspectives pour le sport tchadien.

Cette rencontre a rassemblé les Secrétaires généraux, Inspecteurs généraux, Directeurs et Coordinateurs sous tutelle, avec pour objectif d’instaurer un climat de confiance et de collaboration, afin de dynamiser les actions en faveur de la jeunesse et du sport au Tchad.Dans son allocution, le Ministre Maïdé Hamit Lony a félicité ses collaborateurs pour le travail accompli et les a encouragés à renforcer la synergie d’action, en s’appuyant sur les initiatives déjà en place, tout en apportant une nouvelle impulsion. Il a rappelé l’importance stratégique du développement de la jeunesse et du sport, un secteur prioritaire pour le Président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno.Le ministre a également insisté sur trois principes fondamentaux :