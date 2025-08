TCHAD

Tchad : Le ministre de la Santé en mission à Ati face à la menace du choléra

Alwihda Info | Par Hassan Djidda - 1 Août 2025

Dans le cadre d'une tournée dans l'Est et le Centre du pays, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmadjid Abderahim Mahamat, s'est rendu ce vendredi 1er août 2025 à Ati, chef-lieu de la province du Batha.