Tchad : Le ministre de la Sécurité Publique inspecte le centre des caméras de surveillance de N'Djaména et promet des renforcements

Équipe Accompagnante



Le ministre était accompagné de :

Directeur Général de la Police Nationale,

Contrôleur Général Tougoud Digo Maïde,

Plusieurs autres responsables sécuritaires.





Écoute et Engagement



Le Ministre Ali Ahmat Aghabache a écouté attentivement les préoccupations soulevées et a promis de fournir une réponse adéquate dans les prochains jours. Il a également donné des instructions fermes et des orientations claires concernant l'extension du réseau de caméras de surveillance dans les quartiers de N'Djamena et le fleuve Chari, afin de couvrir l'ensemble de la capitale et ses environs.



Cette initiative vise à renforcer la sécurité dans la ville et à améliorer la gestion des opérations de surveillance.