Tchad : Le ministre de la fonction publique et du dialogue social rallie le MPS et soutient le candidat de la coalition Tchad Uni

Applaudi par les militantes et militants pendant des minutes, le ministre Abdoulaye Mbodou Mbami très fière pour cette forte mobilisation, a avant tout souligné que cette adhésion est le fruit d'une large concertation des militantes et militants à la base afin de concrétiser cette grande décision politique.



Abdoulaye Mbodou Mbami s'est réjouit de l'exceptionnelle mobilisation des militants et militantes pour cette cause noble et juste avant de rappeler que cet acte est notre volonté de contribuer à la refondation du Tchad prônée par le candidat de la coalition " TCHAD UNI " Mahamat Idriss Deby Itno à qui il adresse les félicitations les plus sincères pour avoir annoncé officiellement sa candidature aux élections présidentielles qui se pointent à l'horizon.



Désormais militant du MPS à 100 %, Abdoulaye Mbodou Mbami a souligné qu'une grande caravane de sensibilisation et d'information sera initiée pour la paix et la cohabitation pacifique gage d'un développement durable et aussi contribuer davantage à la politique de la main tendue du chef de l'Etat.



Un autre événement le plus attendu par l'assistance est le discours de ralliement prononcé par l'ex président de la fédération provinciale de l'ARD Abdallah Ahmat a au nom de tous les militants exprimé sa reconnaissance au ministre Abdoulaye Mbodou Mbami pour son leadership, ses efforts pour la paix et la cohabitation pacifique et sa détermination pour un réel développement socio-économique de la province du Lac.



" Notre adhésion est un acte politique fort fruit de notre détermination et foi pour la refondation du Tchad " a déclaré Abdallah Ahmat.