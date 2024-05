Tchad : Le ministre des Affaires Étrangères à la tête d’une délégation de haut niveau à Nouakchott

Cette visite revêt une importance capitale dans le renforcement des relations bilatérales entre le Tchad et la Mauritanie. En tant que chef de la diplomatie tchadienne, le Ministre d'État est chargé du maintien et du développement des liens avec les pays étrangers. Sa présence à Nouakchott témoigne donc de l'engagement fort du Tchad à consolider ses relations avec son voisin mauritanien.



L'Ambassadeur Mahamat Saleh Annadif est un diplomate chevronné dont l'expertise est reconnue au niveau international. Sa nomination en tant que ministre d'état atteste non seulement de sa compétence professionnelle mais aussi de sa capacité à représenter dignement son pays sur la scène diplomatique internationale.



Au cours de cette visite officielle, le Ministre d'État aura pour objectif principal d'échanger avec les autorités mauritaniennes sur divers sujets d'intérêt commun tels que la sécurité régionale, la coopération économique et les défis transfrontaliers auxquels font face les deux pays.