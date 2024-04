Tchad : Le ministre des Infrastructures dresse le bilan de sa tournée dans les provinces

Lors de cette conférence de presse, le chef du département des infrastructures a tout d'abord présenté le bilan de sa mission dans 20 provinces du pays. Cette mission lui a permis d'effectuer des visites sur les chantiers en cours, de relancer les travaux arrêtés et également de lancer de nouveaux projets d'infrastructures.



Le ministre s'est rendu du nord au sud et d'est en ouest pour aller à la rencontre des réalités sur le terrain et comprendre les problèmes rencontrés dans l'exécution des travaux afin d'y apporter des solutions.



Parmi les chantiers visités figuraient notamment la pénétrante Nord de N'Djamena reliant Djermaya-Massaguet ainsi que la route transsaharienne. Le ministre a également inspecté la route Nguerena-Ndjamena-Bilala-Ati ainsi que les travaux en cours dans la région du Lac (Mondou - Abougoulème), Bongor - Yagoua et Sarh - Moundou – Aboudjeïa. Il a également visité différentes stations-service à Faya (Hôtel 3 Étoiles, marché moderne) ainsi que ceux autour du Lac Mandoul pour faire le point sur leur état actuel.



Les travaux sur la pénétrante nord de N’Djamena ; la route Kélo-Pala, les travaux de voirie urbaine à N’Djamena et Doba ; le projet de bitumage de la route Pala-Kélo ; l’exercice des missions de contrôle sur les chantiers entre autres sont les questions posées par les journalistes.

Répondant aux questions, en ce qui concerne les travaux de la pénétrante nord, axe Goudji-Djermaya, où des cas d’accidents sont enregistrés quasi quotidiennement et les travaux ne semblent pas être finalisés d’ici le début de la saison des pluies, le Ministre Aziz Mahamat Saleh de rassurer sur le déroulement des travaux. Le retard causé est suite à un nouveau dimensionnement de la chaussée et que l’entreprise SOGEA SATOM en charge des travaux sur cet axe est appelée à revêtir 10Km d’ici le mois de juin pour permettre une mobilité dans la partie urbaine du projet. Pour les cas d’accidents, l’ouverture des déviations sera faite pour permettre aux usagers une facile mobilité, laisse entendre le Ministre.



Pour le cas des missions de contrôle déployés sur les chantiers, le Ministre reconnait les failles de certaines missions de contrôle tout en déplorant des accointances avec les entreprises. Des comportements de ces dernières ayant des répercussions sur la qualité des ouvrages.



Concernant la route Kélo-Pala, les travaux de la traversée sont en cours dans la ville de Pala et le Ministre rassure que les techniciens de son département ainsi que les partenaires s’activent pour la matérialisation du projet.



Le cas du village Amleyouna, dans la province du #Ouaddaï, où le Ministre cite comme cas exemplaire, les villageois ont accepté de ne percevoir aucune compensation pour la libération de l’emprise traversant leur localité. Les habitants de ce village se situant sur la route Abéché-Abougoulem ont reconnu qu’après le passage de cette route, c’est le développement de leur localité qui s’en suivra.



Le Ministre des Infrastructures et du Désenclavement demande à la population d’être optimiste quant à la réalisation des travaux déclenchés car dit-il, une route ne se construit pas d’un seul coup. Il y’a toujours des préalables et aussi des changements de dimensionnement survenant parfois au cours de la réalisation des travaux et ce qui amène les chantiers prendre du retard.