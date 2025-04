Tchad : Le ministre des Infrastructures exprime son mécontentement face aux retards constatés sur plusieurs chantiers d'infrastructures à Sarh

En mission officielle à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, le 10 avril 2025, le ministre des Infrastructures, du Désenclavement et de l’Entretien routier, Amir Idriss Kourda, a effectué une visite d’inspection sur plusieurs chantiers majeurs. Son objectif principal était de constater l’état d’avancement des projets d'infrastructures en cours, d'identifier les blocages et de relancer ceux qui sont actuellement à l'arrêt. Au cours de sa visite, le ministre a commencé par l’hôtel de Chasse de Sarh, un chantier qui est interrompu depuis plusieurs mois. Il a ensuite inspecté la voirie urbaine d'une longueur de 11 kilomètres et le chantier du camp militaire, dont l’achèvement est également en attente, malgré une enveloppe budgétaire dépassant les 3 milliards de francs CFA.

Les visites se sont poursuivies sur les axes routiers Sarh – Moussafoyo – Danamadji – Sido, des routes essentielles pour le désenclavement de la province, qui subissent également des retards considérables dans leur réhabilitation. Face à ces retards préoccupants, Amir Idriss Kourda a exprimé son indignation. Il a averti les entreprises adjudicataires des travaux que celles qui ne respecteraient pas les délais contractuels s'exposeraient à des pénalités. Il a souligné l’importance de ces projets pour le développement de la région, en déclarant : « L’État a investi des ressources importantes dans ces projets. Nous ne pouvons plus tolérer des retards injustifiés. » Malgré cette situation préoccupante, le ministre a également tenu à saluer les efforts de certaines entreprises qui respectent le calendrier initial. Cela témoigne d'un engagement positif pour la relance des infrastructures essentielles. Ce déplacement s’inscrit dans une démarche de suivi rigoureux et de relance des chantiers qui sont souvent abandonnés. Le ministre a également voulu rassurer les populations locales quant à la volonté du gouvernement de tenir ses promesses en matière d'infrastructures et de désenclavement, un enjeu crucial pour le développement économique et social de la province du Moyen-Chari.

Cette visite marque un tournant dans la gestion des projets d'infrastructures au Tchad, avec un ministre déterminé à impliquer les entreprises dans une responsabilité accrue et à revitaliser le paysage infrastructurel du pays.