Tchad : "Le monde rural est pris en otage. L'État a lâché le monde rural", estime Deuba Tchocke

Deuba Tchocke Rodrigue dénonce un "massacre du peuple" et alerte sur les messages qui circulent sur les réseaux sociaux. "Le monde rural est pris en otage. Peut-on aller au dialogue sans le monde rural ? Quel dialogue cherche-t-on quand on brûle les cases de nos parents ? Le Conseil militaire de transition (CMT) organise un dialogue dans le bain de sang", déplore Deuba Tchocke Rodrigue.



Le leader associatif s'insurge : "on tue d'un côté la population et de l'autre côté, le CMT appelle le peuple à aller au dialogue". Deuba Tchocke Rodrigue appelle le gouvernement à mettre de l'ordre rapidement. Il exige que les auteurs des violences soient arrêtés et jugés car à ses yeux, "l'État a lâché le monde rural".