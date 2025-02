Tchad : Le nouveau préfet du Nord-Kanem promet transparence et action

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, militaires, traditionnelles, des représentants des organisations de la société civile ainsi que de la population locale.



Dans son discours, le préfet sortant, Adam Abdramane Borgo, a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance qu'elles lui ont accordée durant son mandat à la tête du département. Il a également présenté un bilan de son action et remercié la population pour sa collaboration.



Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la Province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni, a exprimé sa gratitude et a félicité le préfet sortant pour le travail accompli en faveur du développement du département.



Dans son intervention, le nouveau préfet, Yaya Abderassoul Barka, a mis l’accent sur la transparence dans la gestion des affaires publiques, le respect de la hiérarchie, la lutte contre les feux de brousse, la protection de l’environnement et la prévention des conflits.



Après son installation, il a remercié les autorités du pays pour la confiance accordée à sa personne et a promis de poursuivre les actions engagées par son prédécesseur.



Par la suite, le Délégué Général du Gouvernement a rencontré les autorités locales, les chefs de service, ainsi que les chefs traditionnels et religieux. Il a exhorté ces derniers à contribuer au développement du département.



Lors de cette rencontre, plusieurs doléances ont été exprimées par les différents acteurs, notamment sur les questions de l’éducation, de la santé et de l’accès à l’eau.



Après avoir attentivement écouté ces préoccupations, le Général Asseif Mahamat Assouni a assuré qu'il transmettrait ces demandes aux autorités compétentes.