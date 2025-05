TCHAD Tchad : Le parti Les Transformateurs contre-attaque et dénonce "un mensonge d'État extrêmement grossier"

COMMUNIQUE N°03/PDT/SG/2025 Le parti Les Transformateurs observent avec stupéfaction et consternation l'incroyable débauche d'énergie dont font montre les Autorités publiques (Membres du Gouvernement et Procureur), certaines personnalités au passé douteux et clivant comme le nommé Abderamane Koulamallah et quelques autres mercenaires numériques déployés sur les réseaux sociaux, pour justifier de manière éhontée l'enlèvement ce 16 mai 2025 de son Président, Dr ASSYONGAR MASRA Succès par ailleurs ancien Premier Ministre du Tchad.



Pour « justifier » cet enlèvement et fonder les chefs d'accusation précipitamment retenus pour les besoins de leur cause malsaine, les Ministres et le Procureur de la République évoquent, sans la moindre gène une bande sonore, au minimum « mastérisée » par l'Intelligence Artificielle et datant, en tout état de cause, d'au moins deux ans. Face à cette opération qui n'est rien d'autre qu'une pitoyable et malsaine cabale politique, la Direction du parti Les Transformateurs tient à relever les curiosités et invraisemblances ci-après :

1. Il y a un risque évident d'une mauvaise administration de la justice, au regard de la collaboration incestueuse en cours entre le Procureur de la République et les Membres du Gouvernement qui lui ont apporté leur secours ;

2. Il est curieux que pour justifier l'inculpation du Président des Transformateurs, le Procureur de la République ait été cherché une bande sonore antérieure aux évènements de Mandakaou d'au moins deux ans. Le Procureur insinue ainsi que, mus par cette bande sonore, les initiateurs de ce sombre massacre ont, contre toute vraisemblance, attendu le 14 mai courant pour commettre les crimes visés ! Ce faisant, le Procureur de la République « oublie » d'attribuer aussi à Dr ASSYONGAR MASRA Succès les multiples autres crimes perpétrés depuis cette prise de parole. Est-il besoin de rappeler que les conflits agriculteurs/éleveurs sont instigués par des officiers et hauts fonctionnaires de l'administration territoriale devenus éleveurs et ce, sous le regard complice du Gouvernement, lequel cherche aujourd'hui à détourner l'attention de sa responsabilité en accusant son plus redoutable adversaire ?

3. La prise de parole de Dr ASSYONGAR MASRA Succès, intervenue en français et en langues vernaculaires tchadiennes, n'était pas cachée et donc ne pouvait avoir vocation à être conspirationniste. D'où viendrait-il dans ces conditions que le Procureur n'ait pas été à même d'épingler cette prise de parole durant les deux années pendant lesquelles leur auteur présumé était bien au pays ?

4. Dans son contenu original, cette prise de parole ne saurait être qualifiée de haineux puisqu'elle n'évoque que l'urgence pour les victimes d'opposer à leurs agresseurs la légitime défense, rappelant à l'occasion que les tchadiens dans leur diversité devraient être traités dans la Justice et l'Egalité républicaine.

5. Quoiqu'il en soit, les propos incriminés ayant été tenus dans le contexte politique et social particulier post 20 octobre 2022, ont été couverts par l'Accord politique de Kinshasa et la loi d'amnistie générale convenu dans le cadre de cet accord. Il convient de rappeler que le mandat d'arrêt international qui avait été émis contre Dr ASSYONGAR MASRA Succès, a été annulé dans cet esprit ;

6. En tout état de cause, si de tels propos devaient être qualifiés d'incitation à la haine, il aurait fallu qu'avant Dr ASSYONGAR MASRA Succès :

- Monsieur Saleh KEBZABO soit aussi enlevé et gardé également à vue, lui qui dans une bande sonore connue circulant sur les réseaux sociaux, a expressément demandé aux habitants du Mayo Kebbi de s'organiser pour se défendre contre leurs agresseurs éleveurs armés ;

- Plutôt que de négocier avec le Comité d'auto défense de Miski, le Gouvernement instruise le Procureur de la République d'en poursuivre les responsables et initiateurs ;

- Le « diligent et compétent Procureur » qui parvient à boucler en moins de 72 heures une enquête de l'envergure de celle qu'il a menée à Mandakaou, délivre promptement des mandats d'arrêt contre les auteurs des publications à connotation régionaliste et/ou haineux, qui pillulent sur les réseaux sociaux. On pourrait se souvenir à cet égard des propos d'un certain Zene BADA (ancien Secrétaire Général du MPS) traitant les opposants au régime de tous les noms d'oiseaux, de Monsieur Abderamane Koulamallah évoquant des « pieds nickelés » venant des quartiers sud et parlant tous la même langue, ou encore du Directeur de Cabinet du Président de la République appelant les habitants de Faya à ne pas accueillir les Transformateurs, etc.



Au regard des observations ci-dessus, il apparait clairement qu'il s'agit d'un montage et d'un mensonge d'État extrêmement grossier et très grave fourbi par un Gouvernement hanté par les démons du hold up électoral qu'il a opéré en mai 2024 et apeuré par la popularité de Dr ASSYONGAR MASRA Succès, vainqueur réel de la présidentielle de 2024. Les Transformateurs rappelle à cet égard que le projet de mettre Dr ASSYONGAR MASRA Succès hors d'état de « gouverner en rond » Ceci répond à un objectif clair d'anéantir toute opposition par tous les moyens. Provoquer des mécontentements et trouver des occasions pour laisser massacrer des citoyens innocents en attribuant la responsabilité à un adversaire politique procède d'une bassesse qui n'honore pas ses initiateurs.



Le parti Les Transformateurs pour sa part a bien compris cette manœuvre grossière et invite en conséquence le Gouvernement à libérer immédiatement le Président ASSYONGAR Masra Succès, à préserver un esprit de paix et de sérénité ainsi qu'à favoriser un dialogue sincère propice au développement du Tchad.



Les Transformateurs prennent à témoin l'opinion nationale et internationale quant à cette attitude d'un Etat qui, au lieu de protéger ses citoyens et les dirigeants des partis politiques, cherchent par tous les moyens à porter atteinte à leur intégrité, à les arrêter et faire taire toute opposition.



Fait à N'Djaména, le 18 mai 2025

Pour le Parti,

Dr Tog-Yeum Nagorngar





