TCHAD Tchad : Le parti MDST se mobilise pour son congrès et réinvestit Mahamat Dahalob

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Avril 2018 modifié le 1 Avril 2018 - 02:28





Le Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (MDST), a tenu sa session ordinaire ce samedi 31 mars 2018, au ministère des affaires étrangères, de l’intégration africaine et de la coopération internationale, sous le thème « consolidation des acquis démocratiques et renforcement de la stabilité sociale ».



Lors de la cérémonie d’ouverture dudit congrès, le président national du MDST, M. Hamid Mahamat DAHALOB a déclaré que, le congrès d’un parti est non seulement un moment de retrouvaille, mais c’est aussi une étape importante dans son appréciation de la société et de l’Etat dans lesquel il évolue. Il justifie le choix du thème de ce congrès : « le choix du thème de notre congrès de cette année qui est la consolidation des acquis démocratiques et le renforcement de la stabilité sociale » n’est pas fortuit. Il est même en phase avec la réalité sociopolitique de notre pays. Ce thème, est pour nous aujourd’hui encore, plus que hier révélateur des défis et d’enjeux majeurs qui méritent la focalisation des attentions de tous les acteurs politiques. Pour s’en convaincre, un tour d’horizon du processus démocratique dans notre pays s’impose. S’il est vrai que le multipartisme est une réalité et que différentes élections aient été organisées, la situation de la pratique démocratique mérite d’être améliorée », a-t-il soutenu.



De son avis, la consolidation des acquis démocratiques, passe par les efforts à déployer par la classe politique, dans le cadre d’une évaluation sans complaisance, du processus démocratique dans le pays. Il faut donc une bonne dose de volonté politique, de bon sens et de la hauteur des hommes politiques tchadiens, qu’ils soient de l’opposition ou de la majorité présidentielle, sans oublier la société civile, qui est également interpellée, a-t-il ajouté.



Après la cérémonie d’ouverture, un Présidium a été mis en place afin de faire la constitution des commissions qui a été suivi des travaux en plénière. Une fois les travaux finalisés, l’acte de réinvestiture du Président National est posé. Selon cet acte, les militantes et militants du Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (MDST), réunis au quatrième congrès ordinaire réinvestissent le M. Hamid Mahamat DAHALOB, président National du Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (MDST).



Les recommandations formulées au cours des travaux de ce 4ème congres sont comme suit : Poursuivre la restructuration et/ou l’installation des organes de base ; effectuer des visites régulières dans toutes les régions ; maintenir un contact permanent entre le sommet et la base ; construire ou louer des sièges pour les bureaux régionaux et participer à toutes les échéances électorales futures. Ensuite, une motion est adressée aux militantes et militants pour leur dévouement et leur persévérance pour la cause du parti en ces termes : « le 4ème congrès du MDST adresse ses félicitations à tous les camarades militants pour le courage dont ils ont fait preuve durant ces années difficiles, malgré les précarités, les pressions et autres sévices de tous ordres. Notre pensée va particulièrement aux militantes et militants du MDST qui, à l’instar des autres compatriotes, ont subi les effets néfastes de la crise économico-financière et socio-politique qui ont fortement affecté notre pays ces trois dernières années. Nous leur adressons au nom du congrès, tous nos encouragements et notre soutien pour la sauvegarde des idéaux du parti et la réalisation de ses objectifs. Nous comptons sur eux pour faire du MDST une force qui avance. »



Le président national clôturant le 4ème congrès ordinaire du Mouvement pour la Démocratie et le Socialisme au Tchad (MDST), remercie ses militants pour la confiance qu’il ne cesse de renouveler en lui, en le reconduisant à la tête de ce parti. Il a par ailleurs relevé les objectifs que le MDST s’est fixé : « Pour notre part, nous ne doutons pas un seul instant qu’avec le résultat de ce congres on assistera à un nouveau départ du MDST, et notre vision pour un Tchad nouveau véritablement démocratique et socialement stable se trouve confortée. En venant à ce congrès nous avons fixés ces objectifs afin d’impliquer les militantes et militants pour l’identification des problèmes du parti et la proposition des solutions appropriées dans l’optique de contribuer à donner plus d’efficacité et de durabilité a nos actions. Camarade militantes et militants, notre congrès s’est tenu quelques jours seulement après le forum nation inclusif qui a opté pour la décentralisation qui cadre bien avec la philosophie de notre mouvement. Au sortir de ce congrès, nous devons nous projeter dans la préparation des prochaines échéances électorales, notamment les législatives et les communales ». il projette faire une grande tournée de restructuration de ses différents organes avec ses militants afin de mieux préparer ces élections.





