Tchad : Le parti PDPT au secours des sinistrés de N'Djamena

Au moment où le peuple tchadien célébrait la journée de la liberté et de la démocratie, le Parti démocratique du peuple tchadien (PDPT) a décidé de venir au secours des sinistrés du 9ème arrondissement, en présence des responsables de cette commune de la capitale tchadienne. Le président du parti Djimet Clément Bagaou, souligne que l’heure n’est pas aux discours, mais dans l’action, face aux souffrances des populations.



Il s’agit de leur apporter un réconfort moral et de l’aide matérielle en ces moments difficiles. « Lorsqu’ on est sinistré on ne doit pas toujours rester triste, mais il faut mettre la joie dans le cœur de nos frères qui vivent cette situation difficile », a déclaré Djimet Clément Bagaou. C'est ainsi qu’avec des artistes, il a décidé de venir passer la soirée avec les sinistrés. Il est donc question de chasser les moments de détresse, pour donner de l’espoir aux populations sinistrées, pour se sentir heureuses afin de surmonter les difficultés.



« Ce modeste cadeau qui vous est apporté est tout juste un geste symbolique, car ça ne suffit en rien, mais c'est un geste qui signifie beaucoup de choses pour vous qu'on est avec vous. C'est simplement ça qu'on vient témoigner à vos côtés », a conclu le président du Parti démocratique du peuple tchadien (PDPT).