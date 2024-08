Tchad : Le parti PRÊT a organisé sa Convention Extraordinaire

Cette convention visait à corriger les erreurs, réviser les textes et redynamiser le parti en vue des prochaines échéances électorales. Un exposé-débat sur la communication, animé par Dr Gane MADDA AZARIA, a été organisé pour revitaliser le parti après son échec aux élections présidentielles de mai 2024. L'objectif est d'aborder avec sérénité les prochaines élections législatives, sénatoriales et communales.



Un présidium composé de 4 membres a été chargé d'adopter le mémorandum et la restructuration du bureau national du parti :

Président : Goni Djohara Mahamat

Rapporteur : Ange Siniki

Membres : Babou Ruben et Mme Monique

Cette Convention Extraordinaire marque une étape importante dans la vie du PRET, alors qu'il se prépare aux prochains scrutins électoraux au Tchad.