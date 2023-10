Tchad : Le personnel de la Primature initie une opération de salubrité citoyenne

A Ndjamena, il y a eu une « grande mobilisation du personnel de la Primature du Tchad, ce samedi 14 octobre 2023, pour le lancement de l'opération de salubrité citoyenne, instaurée dorénavant chaque premier samedi du mois sur l'ensemble du territoire national », a annoncé la Primature samedi.



« Les membres du cabinet et tous le personnel de la Primature ont pris d'assaut les locaux dès 06h du matin, pour ce grand coup de balai ».



« En avant-plan de la promotion de la citoyenneté et de la lutte contre l'insalubrité, le Premier ministre Saleh Kebzabo a fait le déplacement pour encourager le personnel sur place, et constater le résultat de cette opération qu'il appelle à pérenniser ».



L’avantage d’un cadre de vie sain n’est plus à démontrer pour la santé publique des citoyens. C’est pourquoi, les initiatives visant à améliorer le cadre de vie, sont à encourager. Le Tchad est confronté à des problèmes d’assainissement et de salubrité, dues à une insuffisance d’infrastructures d’évacuation des déchets solides et liquides.