Tchad : Le préfet du Mayo Dallah hausse le ton face à l'insécurité

Le préfet du département de Mayo vient de donner des consignes aux sous-préfets et aux chefs de cantons, pour le bon fonctionnement de l'administration dans sa zone de responsabilité. Dallah Kelo Agnim exhorte ces derniers à traquer les auteurs des différents phénomènes qui mettent à mal la cohésion dans leurs localités respectives.



Sur l'aspect sécuritaire, Kelo Agnim informe que des présumés criminels seront rattrapés. Notamment, l’homme qui a égorgé sa femme dans le département de El-Ouaya à Lagon, celui qui a tué sa femme en état de grossesse de six mois dans le village Goye Gamla, dans la sous-préfecture de Pala rurale, et le dernier cas le plus flagrant, celui d'un homme qui a tué sa fille à coup de machette et blessé deux autres enfants âgés de 3 et 6 ans. Toutes ces personnes sont écrouées à la maison d'arrêt de Pala. La justice traite leurs affaires avec bien d'autres cas, rassure le préfet, et ces personnes doivent répondre de leurs actes devant la loi.



« La population a intérêt à coopérer avec les forces de défense et de sécurité en cas d'enlèvement de personnes contre rançons par des malfrats. La lutte contre les phénomènes de vols de bétails, de consommation abusive des stupéfiants, des coups et blessures volontaires mortels, sans oublier les accidents de la voie publique mortelle, doit être menée », a rappelé le préfet Kelo Agnim, au cours de la rencontre avec les différents responsables, à sa résidence, ce mardi 22 décembre.



A l'issue de cette rencontre de sensibilisation, le préfet de Mayo Dallah a exhorté sa population à mettre fin aux violences et aux conflits, à contribuer à la lutte contre l'insécurité, au respect de l'autorité de l'État, tout en mettant l'accent sur la rigueur de la loi qui doit s'appliquer à tous les récalcitrants. En conclusion, il a affirmé que la réussite de la mission de chaque autorité dépend de l'étroite collaboration, de la rigueur dans la gestion des affaires administratives, de la diligence, de l'assiduité et du respect de la hiérarchie.