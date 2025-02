Tchad : Le programme RESPECT au service du développement des infrastructures de base et de la résilience

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, qui a donné le coup d’envoi des travaux.



Cet atelier s’inscrit dans le cadre du programme de résilience économique et sociale des populations de l’Est face aux conflits et changements climatiques au Tchad (RESPECT).



Le représentant du projet RESPECT, Moussa Abdou, a souligné que cette initiative constitue une valeur ajoutée dans la validation des besoins prioritaires en infrastructures et en environnement. Selon lui, il s’agit d’une avancée majeure pour le Tchad, en matière de développement des infrastructures de base et de préservation environnementale.



En lançant officiellement les travaux, le Secrétaire général de la province du Ouaddaï, Abakar Hissein Didigui, a félicité le Consortium des ONG pour cette initiative bénéfique aux communautés locales. Il a également remercié les hautes autorités du pays, ainsi que les bailleurs de fonds, notamment l’Agence Française de Développement (AFD) et la Délégation de l’Union Européenne, pour leur soutien constant à la population tchadienne.



Il convient de rappeler que cet atelier a été financé par l’Union Européenne et l’Agence Française de Développement (AFD), dans le cadre de leurs efforts pour renforcer la résilience des communautés face aux défis environnementaux et socio-économiques.