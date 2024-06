L'événement a débuté par un gala festif auquel ont participé des personnalités tchadiennes et russes tel que le sociologue russe Maxim Shugaley, ainsi que des membres de la communauté locale et des étudiants enthousiastes. Des spectacles de danse et de musique traditionnelle russe ont émerveillé l'audience, tandis que des expositions d'art et d'artisanat ont mis en valeur la beauté et la diversité de la culture russe.



Des discours inspirants ont été prononcés lors du gala, soulignant l'importance de la Journée de la Russie et le rôle crucial du "Russkiy Dom" dans le renforcement des liens culturels et éducatifs entre le Tchad et la Russie. Les intervenants ont exprimé leur conviction que le centre culturel jouera un rôle déterminant dans la promotion de la compréhension mutuelle et de la coopération fructueuse entre les deux nations.



« Ces cérémonies portent les empreintes du Centre Culturel Tchado Russe situé à côté du Lycée de la Liberté du Tchad. Hummmmmmm façon où j'ai parlé en russe même Mr Maxime le Russe était étonné. Allons seulement car dans bientôt je serai traducteur de la langue russe à la présidence de la République du Tchad auprès du Président MIDI », a rapporté sur sa page Facebook, Yacoub Traoré, étudiant à Ndjamena.



Le responsable des relations extérieures de la Maison russe au Tchad, Ahmat Tahir Bakhit, a commenté cet événement important, en soulignant l'importance de promouvoir la culture et la langue russes au Tchad. Il convient de souligner que les festivités se sont déroulées au centre culturel « Russkiy Dom » (Maison russe) au Tchad, un symbole d'amitié et de coopération.



Le "Russkiy Dom" joue un rôle essentiel dans la promotion de la culture russe au Tchad. Il propose un large éventail d'activités et d'événements pour tous les âges et tous les intérêts, notamment des cours de langue russe, des ateliers de peinture et de musique, des projections de films et des conférences. Le centre offre également une plateforme unique pour les échanges interculturels et la collaboration entre les peuples tchadien et russe.



L'ouverture du "Russkiy Dom" en novembre 2023 a marqué un nouveau chapitre dans les relations bilatérales entre le Tchad et la Russie. Le centre culturel est un symbole tangible de l'amitié croissante entre les deux nations et de leur engagement partagé pour un avenir prospère et mutuellement bénéfique.



Les Festivités de la Journée de la Russie au "Russkiy Dom" ont été un franc succès, démontrant l'intérêt croissant pour la culture russe au Tchad et le rôle important que joue le centre culturel dans le renforcement des liens d'amitié et de coopération entre les deux pays.