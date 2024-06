Tchad : Le sous-préfet de Kélo Rural et la Ligue de football de la Tandjile-Ouest s'engagent à redynamiser le championnat local

Les échanges ont porté principalement sur la question récurrente du manque d'arbitres lors des matchs, perturbant ainsi le déroulement normal du championnat. M. Keining Derping, président de la Ligue et des clubs, a déploré cette absence injustifiée des arbitres officiels, compromettant la tenue des rencontres sportives.



Face à cette situation, les membres de la Ligue et les présidents des clubs ont pris la décision unanime de faire appel à d'autres arbitres pour combler ce vide. Le sous-préfet Khamis a apporté son soutien à cette initiative et a demandé au secrétaire de la Ligue de lui fournir la liste des arbitres disponibles, accompagnée d'un écrit officiel, qu'il transmettra ensuite à la Ligue provinciale.



Pour relancer la dynamique du championnat, il a été convenu que les matchs retour débuteront dès demain. Les présidents des clubs ont exprimé leur satisfaction quant aux décisions prises lors de cette rencontre.



Il est important de noter que 11 équipes participent à cette compétition et que trois matchs n'ont pas pu avoir lieu en raison de l'absence d'arbitres. Malgré ces difficultés, l'engagement des acteurs du football local reste fort. La mobilisation conjointe des autorités locales, de la Ligue et des clubs permettra sans nul doute de surmonter ces obstacles et de mener à bien ce championnat de football de la Tandjile-Ouest.