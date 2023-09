Tchad : Le sous-préfet de Mbaikoro mène une campagne sur la gratuité des actes de naissance

S'exprimant de manière simple et concise, le sous-préfet a mis en avant l'importance de l'acte de naissance, soulignant qu'il s'agit d'une obligation citoyenne. En effet, l'acte de naissance permet à chaque citoyen d'obtenir une carte d'identité nationale, un passeport et de s'inscrire dans les établissements scolaires, entre autres.



Le sous-préfet a proposé des stratégies à mettre en place pour que tous les enfants de la sous-préfecture puissent obtenir leur acte de naissance, chacun dans la limite de ses responsabilités et compétences. Pour assurer le suivi de cette initiative citoyenne, le sous-préfet Djimnaitangarti Gustave Nodjitone attend des rapports mensuels, prévus pour le 25 de chaque mois.



Comptant sur la disponibilité des registres et convaincus de l'importance de cette démarche, les chefs de canton se sont engagés à instruire tous leurs chefs de village à cette tâche, tandis que les responsables des centres de santé s'engagent à délivrer régulièrement les bulletins de naissance.