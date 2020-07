Tchad : "Le vivre-ensemble ce n'est pas un mot, c'est des actions à mettre en place", Dago Yacoub

Monsieur le gouverneur, vous avez passé 14 mois à la tête de la province du Logone Occidental. Vous êtes arrivé, vous avez mis des stratégies en place. Qu'est-ce que vous retenez de votre séjour dans le Logone Occidental ?



Ce que je retiens, c'est qu'au départ, quand je venais au Logone Occidental, j'avais peur parce qu'on m'a dit que le Logone Occidental c'est un terrain très difficile, très compliqué. Quand je suis arrivé, j'ai essayé de faire le diagnostic moi-même. Je me suis rendu compte que le problème n'est pas aussi compliqué que cela. Il suffit tout simplement de mettre un peu de justice. Il suffit de mettre un peu de la bonne volonté pour régler les problèmes d'Hommes, régler les problèmes de groupes. Par la grâce de Dieu, je suis arrivé à régler beaucoup de problèmes.



La satisfaction morale que j'ai, c'est que je suis arrivé, je ne dis pas à 100%, j'ai réglé au moins à 50% les problèmes agriculteurs-éleveurs. J'ai réglé un problème qui m'a tenu à cœur. J'ai trouvé que c'est inadmissible. J'étais très sensible au personnel de la mairie qui a fait presque deux ans et demi sans salaire. Ça m'a empêché de dormir. Je me dis, comment on peut employer des Hommes, des pères de famille, et ne pas pouvoir les payer ? Parmi eux, il y a eu des gens qui sont peut-être morts par soucis. Il y a eu des gens qui ne sont pas arrivés à continuer à payer la scolarité de leurs enfants. Il y a des personnes qui ont été renvoyés de leur concession parce qu'ils n'arrivaient pas à payer le loyer. Je me suis dit, je dois m'y mettre pour faire un effort et essayer, en quelque sorte, d'atténuer la souffrance de ces hommes et de ces femmes. Dieu merci, Dieu m'a aidé, en mettant en place une commission des finances.