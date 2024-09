Tchad : Les Américains aspirent à un Retour

Déclarations de l'Armée Américaine

Le 19 septembre, le général de division Kenneth Ekman, responsable de la coordination de l'armée américaine en Afrique de l'Ouest, a annoncé sur VOA que Washington avait accepté, à la demande de Mahamat Déby, d'envoyer un contingent militaire au Tchad pour aider à lutter contre le terrorisme. Il a précisé : « les États-Unis et le Tchad se sont entendus pour le retour d’un nombre limité des forces spéciales américaines au Tchad. »



Cependant, cette annonce a été rapidement contrée par le ministre des Affaires étrangères du Tchad, Abderaman Koulamallah, qui a démenti toute information concernant un accord autorisant le retour des troupes américaines. Il a insisté sur le fait que : « Le Tchad, en tant qu’État souverain, reste maître de ses décisions en matière de sécurité nationale. »



Analyse Politique

L'analyste politique Eric Topona a commenté sur TRT Français que les négociations étaient probablement en cours, mais que le général Ekman avait peut-être été trop impétueux dans ses déclarations. Il a ajouté que le Tchad se sent en position de force et souhaite conserver le contrôle sur ses décisions stratégiques : « Même si les soldats américains pourraient revenir, le Tchad posera des conditions pour espérer en tirer des dividendes. Ça ne sera pas à n'importe quel prix. »



Cette situation souligne la fermeté du gouvernement de Déby dans sa politique de rejet des contingents militaires étrangers, après le retrait de 75 soldats américains ce printemps, qui a eu lieu à la demande de N'Djamena.



Souveraineté nationale : Le Tchad, sous la présidence de Mahamat Déby, semble déterminé à affirmer sa souveraineté en matière de politique étrangère et de défense. Le refus d'accueillir des troupes américaines s'inscrit dans cette logique, renforçant ainsi l'image d'un pays qui souhaite maîtriser son destin.



Intérêts stratégiques : Les États-Unis, de leur côté, voient dans le Tchad un allié stratégique dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. La présence militaire américaine permettrait de renforcer la coopération sécuritaire et de surveiller les mouvements de groupes extrémistes.



Contexte des Relations Tchadiennes et Américaines

La position actuelle des États-Unis en Afrique est délicate, surtout après le retrait de leurs troupes du Niger cet été. Washington semble vouloir exercer des pressions pour retrouver une position dominante, mais la détermination du président tchadien à préserver la souveraineté nationale complique leurs efforts.



Conclusion

Le retour des troupes américaines au Tchad reste incertain, avec des négociations en cours et des conditions posées par le gouvernement tchadien. Les déclarations récentes du général Ekman ont suscité des tensions et mis en lumière le désir du Tchad de contrôler sa sécurité sans ingérence extérieure. L'avenir des relations entre le Tchad et les États-Unis dépendra de la capacité des deux parties à naviguer dans ce contexte complexe.