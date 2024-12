Tchad : Les Forces de Défense et de Sécurité ouvrent le vote pour les législatives, provinciales et communales

Conformément au calendrier électoral, ces groupes spécifiques ont exercé leur droit de vote un jour avant le scrutin général prévu pour le 29 décembre.



Des opérations organisées dans tout le pays



À N’Djamena, dans le quartier Diguel (8ᵉ arrondissement), le bureau de vote de la légion N°10 de la Gendarmerie a ouvert ses portes dès 6h30 pour permettre aux militaires de voter dans le cadre des élections législatives, provinciales et communales.



Au Mayo-Kebbi Ouest, les militaires de la zone de défense et de sécurité N°12 ont accompli leur devoir civique dans une école primaire située à proximité du Camp militaire, dans le quartier EGTH.



Dans le Guéra, le département de Garada a lancé officiellement les opérations de vote pour les FDS et les populations nomades à Melfi, sous la présidence de M. Youssouf Ahmat Ibet, président du démembrement sous-préfectoral de l’Agence Nationale de Gestion des Élections (ANGE).



Dans le Sila, à Goz-Beïda, le gouverneur de la province, le Contrôleur Général Ismaël Yamouda Djorbo, a supervisé les bureaux de vote situés dans la zone de défense et sécurité N°11 et la légion N°22 de la Gendarmerie.



À Mao, chef-lieu de la province du Kanem, les militaires ont afflué massivement dans les bureaux de vote pour accomplir leur devoir civique, témoignant d’une forte mobilisation.



Au Moyen-Chari, les militaires ont voté dans les locaux de l’École Normale Bilingue des Instituteurs. Abdoulaye Tissero, Commandant de la zone militaire numéro 5, a souligné le calme et la discipline observés tout au long du processus, tandis que Khom Armand Ngomdjibaye, vice-président de l’ANGE, a assuré que tous les bureaux ont ouvert à l’heure prévue.



Cette démarche vise à garantir leur participation sans compromettre leurs missions de maintien de l’ordre pendant le scrutin général du 29 décembre.