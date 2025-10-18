Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Les Habitants de N’Djaména exaspérés par l’élevage de bétail en zone urbaine


Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 19 Octobre 2025


À N’Djaména, les habitants des quartiers N’Djari Darassalam, Ngabo et Zafaye sont excédés par un phénomène grandissant : l’élevage de bétail en milieu urbain. Face aux nuisances et aux risques associés, ils appellent la municipalité à prendre des mesures d’urgence.


  Les revendications des riverains se concentrent sur plusieurs points :
  1. Évacuation Désorganisée : L'évacuation des marchés de bétail, notamment celui situé au rond-point de la SNER, est jugée désorganisée et problématique. Ce site, en bordure de la route menant au cimetière de Lamadji, génère une gêne importante.
  2. Désagréments des Marchés de Bétail : Les marchés de bétail comme celui de Hilé Hadjaraï à Zafaye ou celui de la rue du 60 mètres dans le 8ème arrondissement causent de multiples désagréments. Les animaux, en particulier les petits ruminants, s'échappent souvent et pénètrent dans les concessions privées, dévorant potagers et arbres, et endommageant les clôtures, entraînant des pertes financières pour les habitants.
  3. Incompatibilité avec l'Urbanisation : Autrefois situés en périphérie, ces quartiers, aujourd'hui densément peuplés, ne semblent plus compatibles avec la présence de bétail. Les habitants dénoncent un véritable danger public et soulignent un risque sanitaire significatif.

 

Le déplacement des animaux soulève d'épaisses poussières, dégradant la qualité de l'air et la salubrité publique. Les habitants craignent que cette situation ne mette en péril leur santé et leur qualité de vie.

 

Face à cette situation, les riverains de N’Djaména interpellent la mairie pour qu’elle prenne des mesures urgentes afin de réguler l’élevage de bétail en milieu urbain et protéger ainsi la santé et le bien-être des habitants.


