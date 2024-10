Tchad - Les Sao à Yaoundé : Mission victoire face à la Zambie !

Ce match revêt une importance capitale pour les Sao, qui occupent actuellement la troisième place du groupe G. Une victoire permettrait de se rapprocher de la deuxième place, synonyme de qualification pour la phase finale de la CAN.



Après le match nul obtenu à Ndola lors de la troisième journée, les joueurs tchadiens sont prêts à prendre leur revanche sur les Zambiens.



Le public tchadien présent en masse à Yaoundé sera le douzième homme des Sao. Leur soutien inconditionnel devrait donner un coup de boost aux joueurs. Les joueurs tchadiens rêvent de qualifier le Tchad pour sa première Coupe d'Afrique des Nations. Cette ambition est partagée par l'ensemble du peuple tchadien. Le groupe des Sao est soudé et déterminé. Les joueurs sont conscients de l'enjeu de cette rencontre et sont prêts à se donner à fond pour leur pays.



La défense tchadienne devra faire preuve de rigueur pour contenir les attaques zambiennes. Le milieu de terrain devra récupérer un maximum de ballons et alimenter les attaquants. Les attaquants tchadiens devront être réalistes et concrétiser les occasions qui se présenteront.



Le match entre le Tchad et la Zambie s'annonce passionnant. Les Sao, portés par le soutien de leur public, sont déterminés à décrocher une victoire historique. Tout le Tchad retient son souffle en attendant ce match décisif.