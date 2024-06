Tchad : Les Sao prêts à relever le défi face à la RCA : dernières nouvelles du camp tchadien

Malgré les absences de Ninga Casimir et Joackim Betina, le groupe affiche un bon état d'esprit et une grande détermination. Les joueurs ont travaillé les dispositifs tactiques du match du 5 juin sous la houlette du staff technique, qui se dit confiant dans les capacités de l'équipe.



« Faute de visa, le capitaine Ninga Casimir sera absent au premier rendez-vous, mais pourra sans nul doute être présent au prochain. De son côté, le jeune Joackim Betina (première présélection) s’est vu refusé le passeport tchadien. D’où, il n’a pas eu d’autre choix que de retourner aux Etats-Unis à partir de N’Djamena. En revanche, l’arrivée de Bobandi Lakein Hyacinthe est annoncée pour cette nuit du mardi 04 juin », a souligné la fédération.



Le staff technique et les joueurs ont insisté sur le fait que le match se jouera sur le terrain et non en dehors, et qu'il est important de ne pas se laisser distraire par les polémiques.



Les Sao sont prêts à affronter la RCA ce mercredi 5 juin, dans un match qui s'annonce serré. Les Tchadiens ont besoin d'une victoire pour se relancer dans la course à la qualification pour la Coupe du Monde 2026.