Tchad : Les Sao quitteront Ndola ce samedi 12 octobre pour rejoindre Yaoundé

Rendez-vous à Yaoundé

Les Sao quitteront Ndola ce samedi 12 octobre pour rejoindre Yaoundé, où ils disputeront le match retour face à la Zambie le mardi 15 octobre. Ce match s'annonce décisif pour la qualification des Tchadiens à la CAN 2025. Les joueurs tchadiens sont déterminés à confirmer leur bonne forme et à décrocher une victoire qui les rapprocherait de leur objectif.



Un appel à la mobilisation

Les autorités tchadiennes appellent les supporters à se mobiliser en masse pour soutenir les Sao lors de ce match crucial. Le ministre des Sports a lancé un appel à tous les Tchadiens pour qu'ils viennent nombreux encourager leur équipe nationale au stade de Yaoundé. "Nous avons besoin de vous pour créer une ambiance de folie et pousser nos joueurs vers la victoire", a-t-il déclaré.



Une nouvelle ère pour le football tchadien

Les performances encourageantes des Sao lors de ces éliminatoires ouvrent de nouvelles perspectives pour le football tchadien. Les joueurs, le staff technique et les supporters ont montré qu'avec de la détermination et de l'unité, il est possible de réaliser de grandes choses.