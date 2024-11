Tchad : Les Transformateurs et le GCAP, grands absents des élections locales de décembre prochain

Détails du Boycott

Conditions Posées par Succès Masra

Lors de la Grande Convention populaire en octobre, Masra a posé des conditions jugées irréalistes pour la participation de son parti, notamment le report des élections à 2025, la restructuration de l'Autorité nationale de gestion des élections et du Conseil constitutionnel et du critique des élections, qualifiées de « fausses », arguant que les conditions pour un vote libre et transparent n'étaient pas réunies.



Réactions de l'Opposition

Le GCAP, qui regroupe plusieurs partis d'opposition, a également appelé au report des élections, dénonçant les retards dans la révision du fichier électoral, les manipulations électorales présumées et les conséquences des inondations qui ont touché des millions de Tchadiens.



Impact du Boycott

Ce boycott est perçu comme une manœuvre pour perturber la transition démocratique au Tchad, un pays qui n'a pas organisé d'élections législatives depuis 2011. Les élections de décembre sont considérées comme cruciales pour l'avenir politique du pays et les aspirations de la population à une gouvernance démocratique.



Conséquences du Boycott

L'absence des Transformateurs et du GCAP pourrait avoir des implications significatives :

Dominance du MPS : En l'absence de diversité politique, le Mouvement Patriotique du Salut (MPS) et ses alliés pourraient gouverner sans contrepoids, facilitant des changements constitutionnels favorables au pouvoir en place.

Crise de Confiance : Ce boycott souligne une crise de confiance envers les processus démocratiques au Tchad et met en lumière les tensions profondes dans le paysage politique.



Les événements des prochaines semaines seront déterminants pour l'avenir politique du Tchad. La dynamique actuelle révèle non seulement les ambitions personnelles de Masra, mais aussi l'influence potentielle des puissances occidentales dans le processus électoral, posant ainsi des défis majeurs à la démocratisation du pays.