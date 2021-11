Tchad : Les Transformateurs ne pourront pas tenir leur meeting au stade IMO (ONAJES)

L'Office national d'appui à la jeunesse et aux sports (ONAJES) informe que le meeting du parti Les Transformateurs prévu samedi 27 novembre 2021 de 12 heures à 17 heures ne pourra pas avoir lieu car la journée est réservée pour le concert de l'artiste congolais Fally Ipupa. Les Transformateurs ont déposé une demande le 10 novembre 2021 pour demander la mise à disposition du stade.



Selon Moustapha Hassan Tchanaye, coordonnateur général adjoint de l'ONAJES, la demande de l'agence évènementielle qui gère le concert a été réceptionnée précédemment à celle des Transformateurs.



"Nous sommes réceptifs à une autre sollicitation", précise Moustapha Hassan Tchanaye.



Le parti a réagi à ce nouveau refus : « Nous finirons par tenir le grand meeting du peuple dans ce grand stade de N’Djamena pour faire entendre la voix de ce peuple debout qui veut et exige une autre voie. Restez mobilisés pour la communication d’une nouvelle date ».



Le 6 novembre, le parti s’était également vu refusé une demande de meeting au stade, au motif qu’il n’avait pas introduit de demande auprès de l’ONAJES, en plus du ministère de la Sécurité publique.