Tchad : Les associations UJDE et IJPAM s'allient pour l'éducation et la jeunesse à Moussoro

L'objectif de cette réunion était d'échanger sur plusieurs points clés, notamment le rôle fondamental des associations dans la promotion de l’éducation et du bien-être des jeunes, les principes de fonctionnement d’une association à but non lucratif et apolitique, et le constat partagé d’un manque de considération et d'implication de ces structures dans certains cadres décisionnels concernant la jeunesse.





À l’issue des échanges, les deux associations ont convenu de renforcer leurs actions conjointes dans l'unité, en se concentrant sur des projets éducatifs et citoyens. Elles s'engagent également à maintenir une neutralité totale vis-à-vis des partis politiques et des plateformes à double casquette.







Un point important de leur accord est la décision de notifier officiellement les autorités administratives. L'objectif est qu'un regard attentif soit porté sur ces associations, qui ne sont affiliées à aucune plateforme existante, afin de les reconnaître, de les considérer à leur juste valeur, et de les impliquer dans les cadres décisionnels qui les concernent.







Cette alliance marque une volonté commune de peser davantage sur les politiques locales pour un meilleur développement éducatif et social de la jeunesse de Moussoro et de la province du Barh-El-Gazel.