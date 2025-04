Tchad : Les auditeurs de la Radio Communautaire de Mongo se mobilisent pour la salubrité

Monsieur Djibrine Abakar, président du Club des Auditeurs Fidèles, a pris la parole pour exposer les motivations de cette opération de nettoyage. Il a souligné le rôle primordial que joue la radio dans la vie quotidienne des habitants de la province du Guéra et a insisté sur la responsabilité des auditeurs de s'impliquer pour assurer le bon fonctionnement de leur station.





Le directeur intérimaire de la Radio Communautaire de Mongo, Monsieur Saleh Hassane Rahma, a exprimé sa profonde reconnaissance envers les membres du club pour leur engagement civique et leur mobilisation. Il a salué cette démarche volontaire comme un exemple inspirant et a encouragé d'autres associations locales à suivre cette voie de citoyenneté active et de soutien aux médias de proximité.





L'opération de nettoyage a mobilisé de nombreux volontaires, qui ont œuvré ensemble pour assainir les espaces intérieurs de la radio ainsi que ses abords extérieurs. Ce moment de solidarité communautaire a été immortalisé par une photo de famille à la fin de la cérémonie.





Cette initiative exemplaire illustre une dynamique positive de responsabilisation citoyenne et de soutien concret aux médias locaux, qui sont des acteurs essentiels de la vie démocratique, de l'information et du développement au sein de la province du Guéra.