Tchad : L'AJEEP lance sa 4e semaine culturelle à N'Djamena, axée sur la transmission et le développement

Dans son allocution, le président du comité d'organisation, M. Dikri-I Jérémie, a rappelé que l'AJEEP constitue, depuis sa création, un véritable espace d'épanouissement pour la jeunesse pévé. Il a souligné que l'association permet aux jeunes de s'exprimer librement, de faire entendre leur voix et de défendre les causes qui leur tiennent à cœur.





« Cette semaine culturelle vise à mettre en lumière l'importance de la transmission des savoirs, des coutumes et des traditions de notre communauté. Durant ces deux jours, nous aurons droit à une palette d'activités : des représentations théâtrales, des danses traditionnelles, des conférences-débats et des expositions. Au-delà du divertissement, ces moments sont des occasions de réflexion sur notre rôle dans le développement social, économique et culturel de notre société », a-t-il déclaré.

Cohésion communautaire et solidarité

Prenant la parole à son tour, le président de l'AJEEP, M. Koye Jean, a salué l'engagement de la jeunesse et l'importance de ce rendez-vous pour la cohésion communautaire. Il a invité tous les membres, en particulier les élèves et étudiants pévé, à faire preuve de solidarité.





« Cette semaine est une belle opportunité pour renforcer le brassage entre jeunes, échanger sur nos parcours académiques et partager des expériences. J'exhorte mes frères et sœurs à travailler main dans la main pour le rayonnement de notre communauté et la construction de notre pays », a-t-il lancé.

Un appel à l'accompagnement intergénérationnel

Clôturant la cérémonie d'ouverture, le chef de la communauté Zimé-Pévé, M. Keda Michel, a salué l'initiative de l'AJEEP et encouragé les anciens à accompagner la relève. Il a insisté sur l'importance de la transmission intergénérationnelle et de la solidarité entre les membres pour assurer la pérennité des actions de l'association.





La semaine culturelle de l'AJEEP s'annonce comme un moment fort de retrouvailles, de valorisation de la culture pévé et de mobilisation de la jeunesse autour des enjeux de développement.