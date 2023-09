Tchad : Les cadres du département de Djourf al Ahmar réfléchissent aux obstacles au développement

Ces cadres sont en mission de travail dans la région. Le groupe de l'ancien ministre a tenu, le dimanche 17 septembre 2023, une réunion de crise avec les habitants du département, ainsi qu'avec les membres du conseil départemental du Mps de Djourouf al Ahmar, notamment le bureau exécutif départemental du MPS.



L'objectif principal de cette réunion était d'examiner les raisons entravant le développement du département dans divers domaines, notamment l'éducation, la santé, l'isolement géographique, la construction de logements décents et, surtout, l'accès à l'eau potable. Il convient également de mentionner l'absence d'implication et de responsabilisation des résidents du département dans les affaires de l'État, la croissance du chômage chez les jeunes et les femmes de la région. Tous ont convenu que le principal problème réside dans le manque d'entente et de cohésion entre les habitants de ce département, où qu'ils se trouvent.



Face à cette situation, tous ont décidé de tourner la page sombre et d'ouvrir un nouveau chapitre basé sur l'entente, la cohésion et la solidarité pour défendre les intérêts de ce département longtemps marginalisé. Les participants ont identifié plusieurs préoccupations dans tous les domaines mentionnés précédemment. Par la suite, ils ont préparé un dossier à l'attention des plus hautes autorités du pays, dans l'attente d'une réponse favorable et d'une mise en œuvre concrète pour favoriser le développement socio-économique de Djourf al Ahmar.