Tchad : Les communes du Sud du Tchad s'unissent pour réclamer leurs dus à Coton-Tchad

La Coton-Tchad est accusée de devoir plus de 800 millions de francs CFA aux 9 communes de la zone méridionale. Une somme que l'entreprise ne semble pas disposée à payer en intégralité. Face à cette situation, les maires des communes concernées ont décidé de s'unir et d'engager des poursuites judiciaires contre Coton-Tchad.



Lors de leur réunion, les membres du 3CZMT ont proposé des mesures concrètes pour faire avancer le dossier. Ils ont notamment décidé de faire appel à un cabinet d'avocats et de contribuer financièrement à la procédure.



L'initiative des communes du Sud du Tchad semble avoir reçu le soutien de la direction générale du domaine. Selon l'administrateur Laguerre Naidoumngar, la direction générale du domaine considère que la cause des communes est juste.



Le président du 3CZMT, Balkas Djimaldé Mbayamtar, s'est félicité de la mobilisation des maires des communes concernées. Il a appelé ses collègues à rester unis pour défendre les intérêts de leurs communes.



L'action des communes du Sud du Tchad est saluée par les populations locales, qui espèrent que cette démarche permettra enfin de recouvrer les fonds dus par Coton-Tchad. Cette affaire met en lumière les difficultés auxquelles sont confrontées les communes tchadiennes pour recouvrer leurs recettes fiscales. Elle illustre également la nécessité d'un meilleur dialogue entre les communes et les entreprises implantées sur leur territoire.