Tchad : Les conducteurs de motos-taxis de Sarh sensibilisés sur les violences basées sur le genre





Plus d’une centaine de conducteurs ont pris part à cette rencontre. L’objectif de cet atelier est de faire des motocyclistes des relais communautaires capables de sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes, aux filles et même aux hommes, tout en orientant les victimes vers le Centre Intégré de Services Multisectoriels situé dans l’enceinte de l’hôpital provincial de Sarh.





Le Dr. Mbairassem Édouard, gynécologue à l’hôpital provincial de Sarh, a rappelé le rôle important que jouent les conducteurs de motos-taxis dans la vie quotidienne des habitants. Il a souligné que la prise en charge au Centre Intégré de Services Multisectoriels est gratuite, et a encouragé les clandomen à devenir des ambassadeurs de la sensibilisation dans leurs quartiers et lieux de travail.



Pour sa part, Djimngangbaye Djimadoumbaye, administrateur des affaires sociales à la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari, a présenté les différents types de violences basées sur le genre : physiques, psychologiques, économiques et sexuelles. Il a expliqué que ces violences freinent le développement et l’épanouissement de nombreuses personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles.





À la fin de la session, quelques conducteurs de motos-taxis ont exprimé leur satisfaction et se sont engagés à diffuser les messages de prévention dans les différents quartiers de la ville de Sarh, auprès de leurs clients et de la communauté.