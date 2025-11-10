Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Les conducteurs de motos-taxis de Sarh sensibilisés sur les violences basées sur le genre


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 10 Novembre 2025


La Délégation de la Femme et de la Petite Enfance, en collaboration avec le Centre Intégré de Services Multisectoriels (CISM) de Sarh et soutenue par l’UNFPA, a organisé ce 10 novembre 2025 dans les locaux du Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh, un atelier d’échange sur les violences basées sur le genre (VBG). L’activité s’est tenue à l’intention des conducteurs de motos-taxis, communément appelés clandomen, de la ville de Sarh.


Tchad : Les conducteurs de motos-taxis de Sarh sensibilisés sur les violences basées sur le genre


  Plus d’une centaine de conducteurs ont pris part à cette rencontre. L’objectif de cet atelier est de faire des motocyclistes des relais communautaires capables de sensibiliser la population sur les violences faites aux femmes, aux filles et même aux hommes, tout en orientant les victimes vers le Centre Intégré de Services Multisectoriels situé dans l’enceinte de l’hôpital provincial de Sarh.

 
Le Dr. Mbairassem Édouard, gynécologue à l’hôpital provincial de Sarh, a rappelé le rôle important que jouent les conducteurs de motos-taxis dans la vie quotidienne des habitants. Il a souligné que la prise en charge au Centre Intégré de Services Multisectoriels est gratuite, et a encouragé les clandomen à devenir des ambassadeurs de la sensibilisation dans leurs quartiers et lieux de travail.

Pour sa part, Djimngangbaye Djimadoumbaye, administrateur des affaires sociales à la Délégation de la Femme et de la Petite Enfance du Moyen-Chari, a présenté les différents types de violences basées sur le genre : physiques, psychologiques, économiques et sexuelles. Il a expliqué que ces violences freinent le développement et l’épanouissement de nombreuses personnes, en particulier des femmes et des jeunes filles.

 
À la fin de la session, quelques conducteurs de motos-taxis ont exprimé leur satisfaction et se sont engagés à diffuser les messages de prévention dans les différents quartiers de la ville de Sarh, auprès de leurs clients et de la communauté.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 10/11/2025

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché ​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché 09/11/2025

Populaires

​Tchad : un incendie ravage plusieurs boutiques de carburant au parc d’Adré à Abéché

09/11/2025

Tchad : inauguration du mausolée du Dr Djimé Iby Langtar à Manaï (Tandjilé)

09/11/2025

Tchad : Message du Premier Ministre Allah-Maye Halina à l'occasion de la Table Ronde du PND à Abu Dhabi

10/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 10/11/2025 - Barra Lutter

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

De Paris à Abu Dhabi : le Tchad à la recherche d’un vrai décollage économique avec le PND

À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? À quoi servent ces titres, Professeurs et Docteurs si la communauté n'en profite pas pour son développement ? 08/11/2025 - Barra Lutter

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter