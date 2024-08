Tchad : Les élections couplées fixées au 25 novembre 2024, la transition s'accélère

« Une source bien introduite révèle que les élections couplées pourraient se tenir le 25 novembre 2024 », a rapporté ce lundi 5 aout 2024, le journal Tchad Info. Cette date a été annoncée après l'adoption de deux lois organiques la semaine dernière par les conseillers de transition. La loi organique portant sur la composition du Parlement, le régime des inéligibilités, des incompatibilités et des indemnités des parlementaires.



Ces lois ont été adoptées à une large majorité et sont présentées comme des piliers essentiels pour finaliser la transition entamée en avril 2021, conformément aux recommandations du Dialogue national inclusif et souverain (DNIS).



La loi sur les collectivités autonomes vise à mettre en œuvre la décentralisation décidée lors du référendum du 17 décembre 2023.



Malgré des critiques sur l'équité et le respect des équilibres, le gouvernement défend ces lois comme nécessaires pour préparer le retour à l'ordre constitutionnel.



L'avancement de la date des élections couplées au 25 novembre 2024 s'inscrit dans ce processus de transition politique au Tchad.