Tchad : "Les éleveurs et les agriculteurs sont condamnés à vivre ensemble"

Le gouverneur de la province du Ouaddaï, Ramadan Erdebou s'est rendu à Malanga, localité située à une soixantaine de kilomètres de la ville d'Abéché où il a organisé un meeting populaire dans le cadre de la sensibilisation sur la cohabitation pacifique, en présence des autorités civiles et militaires.



Le président du conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheick Abdoulaye Issakha Mouhadjir a rappelé que l'Islam recommande la vie en commun et la paix. Il a demandé à la population de prôner la paix pour le développement de la sous-préfecture de Bourtaï.



Le gouverneur de la province a abordé plusieurs sujets dans ses propos, notamment la cohabitation pacifique, l'éducation des enfants, la santé et la préservation de la faune et de la flore. "Les éleveurs et les agriculteurs sont condamnés à vivre ensemble. Chacun doit respecter l'autre pour le développement socio-économique du Tchad", a relevé le gouverneur.



Ramadan Erdebou a demandé aux autorités traditionnelles de renforcer leurs relations avec les citoyens pour leur permettre de vivre en harmonie. Il a exhorté la population à envoyer les enfants à l'école et à s'abstenir du mariage précoce.



Les responsables doivent combattre avec la dernière énergie ceux qui détruisent l'environnement, la faune et la flore qui sont des biens communs, a-t-il expliqué. Par ailleurs, il a invité les responsables des écoles et centres d'apprentissages religieux aux respects des droits des élèves.