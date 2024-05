Tchad : Les félicitations du Madagascar suite à l’élection de Mahamat Idriss Deby Itno

Dans un message publié sur Twitter, le président malgache a exprimé sa joie et son soutien envers Mahamat Idriss Deby Itno. Il lui a souhaité un mandat couronné de succès et l'a encouragé à œuvrer en faveur de la paix et de la prospérité pour le peuple tchadien.



Cette marque de reconnaissance et d'encouragement témoigne des bonnes relations entre les deux pays voisins. Le Madagascar se réjouit ainsi du choix démocratique opéré par le peuple tchadien lors des élections présidentielles.



Mahamat Idriss Deby Itno est donc appelé à prendre les rênes du Tchad dans un contexte particulièrement délicat. Le pays est confronté à des défis économiques, sécuritaires et politiques majeurs qui nécessitent une action forte et déterminée.



Par ailleurs, Mahamat Idriss Deby Itno devra également faire face aux défis économiques qui entravent le développement du Tchad. La diversification de l'économie, la promotion des investissements étrangers et la lutte contre la corruption seront autant de domaines essentiels à aborder pour créer des opportunités d'emploi et améliorer les conditions de vie des Tchadiens.



Enfin, il est crucial que le nouveau président œuvre en faveur d'une gouvernance transparente, démocratique et inclusive. La participation citoyenne doit être encouragée afin que chaque voix compte dans la construction d'un avenir meilleur pour tous.



Pour conclure, les félicitations du président malgache Andry Rajoelina envers Mahamat Idriss Deby Itno témoignent du soutien international accordé au nouveau chef d'État tchadien. Ce dernier est désormais confronté à des défis multiples mais non insurmontables. En travaillant avec détermination et en mettant en place des politiques adaptées, il pourra contribuer à une plus grande stabilité politique, économique et sociale au Tchad.