Tchad : Les femmes renforcent leurs capacités pour une paix durable

Face aux défis de l'insécurité et des conflits récurrents au Tchad, les femmes se mobilisent pour jouer un rôle plus actif dans la construction de la paix. Ce vendredi 25 octobre 2024, OXFAM et ONU Femmes ont organisé une formation de haut niveau à l'intention de 20 organisations féminines, afin de les outiller pour devenir des médiatrices efficaces en période électorale.



Cette initiative vise à renforcer les capacités de ces organisations à prévenir et à gérer les conflits électoraux, souvent source de tensions et de violences. Les participantes ont bénéficié d'une formation théorique et pratique sur les techniques de médiation, la négociation, la communication interpersonnelle et la résolution de conflits.



"Les femmes sont les premières victimes des conflits, mais elles sont aussi les premières à œuvrer pour la paix", a souligné le secrétaire général d'OXFAM. Il a rappelé que les organisations féminines tchadiennes sont confrontées à de nombreux défis, mais qu'elles disposent d'un potentiel immense pour contribuer à la stabilité du pays.



Le Tchad est confronté à de nombreux défis sécuritaires, notamment dans les régions du Lac, du Barh El Gazel et du Guéra. Les conflits intercommunautaires, les tensions politiques et les attaques terroristes fragilisent le tissu social et entravent le développement du pays.



"Les jeunes femmes et les filles sont les premières victimes de ces conflits", a déclaré Amné Azein, Directrice Générale Adjointe de la maison nationale de la femme. "Il est essentiel de les impliquer davantage dans les processus de paix et de les doter des moyens d'agir pour leur propre émancipation."



Ce partenariat entre OXFAM et ONU Femmes est un exemple concret de la volonté de ces deux organisations de soutenir les femmes tchadiennes dans leur engagement pour la paix. En renforçant les capacités des organisations féminines, elles contribuent à renforcer la société civile et à promouvoir une culture de paix au Tchad.