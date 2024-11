TCHAD

Tchad : Les femmes tchadiennes prient pour la paix et soutiennent les forces de défense

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 8 Novembre 2024

Dans un élan de patriotisme et de solidarité, les femmes tchadiennes se sont réunies ce jour à la maison de la femme pour exprimer leur soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité, engagées dans la lutte contre le terrorisme. Cette cérémonie de prière, organisée par le ministère de la Femme et de la Petite Enfance, a été l’occasion pour les femmes de toutes confessions de se rassembler et d'invoquer le Tout-Puissant pour la paix et la sécurité du pays.