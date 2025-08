Tchad : Les jeunes bâtisseurs de la paix assainissent le marché de Diguel

Le président de l'AJBPT, Mahamat Abakar Adam, a souligné que "c'est une responsabilité collective de rendre les espaces publics plus sains et plus propres". Le maire de la commune, Hassan Abdoulaye Mahamat, s'est réjoui de l'efficacité de l'opération, notant qu'un travail qui prend habituellement trois heures a été accompli en une seule. Il a ajouté que cette initiative "doit inspirer" d'autres associations de jeunes.





L'association a également fait savoir qu'elle a l'intention d'étendre ce type d'activité à toutes les autres communes.