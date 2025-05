Tchad : Les médecins se penchent sur l'avenir de la profession au 12e Congrès de l'Ordre

Éthique, coopération régionale et innovation au cœur des débats

Dr. Ogandaga Emmanuel, Président de l'Ordre des Médecins du Gabon, a exprimé son honneur de participer à ces assises, insistant sur l'éthique et la déontologie du métier. Il a également plaidé pour la création d'un réseau des ordres des médecins d'Afrique Centrale afin de favoriser l'échange d'expériences, le partage de compétences et la collaboration en matière de recherche médicale.





Pour sa part, le Dr. Mbainguinam Dionadji, Président de l'Ordre des Médecins du Tchad, a souligné que ce congrès est un moment crucial de réflexion sur l'évolution de la médecine au Tchad. Il a salué la présence de ses homologues régionaux et a mis en avant l'importance de l'innovation dans le système de santé tchadien. L'Ordre National des Médecins du Tchad, a-t-il affirmé, entend prendre ses responsabilités face aux défis et œuvrer pour une pratique médicale saine et l'amélioration des conditions de travail des médecins. Il a précisé que ce 12e congrès vise à lancer une nouvelle dynamique pour l'amélioration globale du système de santé.





Dr. Ngariera Rimadjita a quant à lui insisté sur la fiabilité des systèmes de santé et des institutions, déplorant le manque de plateaux techniques adéquats qui contraint souvent les patients à se soigner à l'étranger. Il a exhorté l'exécutif à investir davantage dans l'amélioration du système de santé et l'acquisition d'équipements adaptés. S'adressant à la jeune génération, il a souligné le rôle essentiel des nouvelles technologies pour la recherche et l'acquisition de connaissances en médecine.





Les défis et perspectives du système de santé tchadien





Dans son discours d'ouverture, le Ministre de la Santé Publique, Dr. Abdelmadjid Abderahim, a réaffirmé l'importance d'un système de santé intégré mais décentralisé. Il a mis en avant les progrès réalisés ces dernières années, tout en abordant les défis majeurs. Parmi ceux-ci, il a cité la forte pression sur les finances publiques au niveau international (faisant allusion au retrait des Américains et la nécessité de la mobilisation domestique des ressources), l'afflux massif de réfugiés, retournés et déplacés qui exerce une pression considérable sur les infrastructures sanitaires, le changement climatique et l'insécurité.





Malgré l'insuffisance des ressources financières, le Ministre a tenu à remercier les médecins pour leur courage et leur détermination, saluant notamment leur rôle dans l'élimination de la trypanosomiase africaine.