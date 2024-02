Tchad : Les passionnés de la nature et de l'histoire ancienne sont attendus dans la RNCE à partir du 10 février

La RNCE est un chef-d'œuvre naturel de grès s'étendant sur 40 000 km², sculpté au fil des siècles par le vent et l'eau. Ce paysage magnifique est marqué par des falaises imposantes, des canyons profonds et des arches naturelles spectaculaires. Cette réserve naturelle et culturelle est située dans le nord-est du pays et a été classée comme site du patrimoine mondial.



En plus d'être un joyau naturel, la RNCE possède également une richesse culturelle exceptionnelle. Des indices de présence humaine remontant à plus de 10 000 ans y ont été découverts, faisant ainsi de cet endroit un témoin important de l'histoire passée.